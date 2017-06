Het Groene Kruis: 'Onterecht dat wij worden vergeleken met Heiploeg'

Het stille faillissement van Stichting Kraamzorg 'Het Groene Kruis' in 2013 is volgens de juiste procedures verlopen. Dat zegt een verontruste Kraamzorg-directeur Lindy van Breda Vriesman in reactie op de uitlatingen van de Groninger curator Jan Hein Mastenbroek.

Mastenbroek vergeleek het stille faillissement van Het Groene Kruis met dat van garnalenleverancier Heiploeg in 2014. Aanleiding is een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie.Van Breda Vriesman zegt dat Het Groene Kruis bij de doorstart een nieuwe bestuurder heeft gekregen en dat iedereen 'netjes onder dezelfde arbeidsvoorwaarden' als daarvoor weer in dienst is genomen. Een andere situatie dan bij Heiploeg, dat beticht is van 'faillissementsgerommel' wegens de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.Het in stilte voorbereiden van een faillissement heeft veel voordelen, maar er wordt ook misbruik van gemaakt, erkent Mastenbroek. 'Bijvoorbeeld door personeel te lozen zonder daar een vergoeding voor te betalen.' Hij denkt dat werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt, met terugwerkende kracht recht hebben op het loon dat ze zijn misgelopen.Van Breda Vriesman geeft aan dat Het Groene Kruis in het verleden weliswaar 'niet zulke handige acties heeft gedaan in een krimpende markt', waardoor het zich genoodzaakt zag een (stil) faillissement uit te roepen, maar dat het daarbij geen misbruik heeft gemaakt van haar medewerkers.De Kraamzorg-directeur zegt dat Mastenbroek het niet bij het juiste eind heeft. De stichting heeft destijds in goed overleg met juristen gekozen voor een stil faillissement. 'Onze klandizie is een groep zwangere vrouwen. Je wilt niet dat zij zich druk maken over de vraag of de stichting waarvan zij kraamzorg krijgen, op springen staat.'De kraamzorgstichting wilde vier jaar geleden veel onrust voorkomen, maar krijgt daar naar aanleiding van Mastenbroeks uitlatingen alsnog mee te maken. Van Breda Vriesman: 'Nu nog, na vier jaar, krijg je zoiets over je heen. Terwijl je destijds alles juist hebt gedaan. Dat is heftig, en daar hebben zowel wij als onze klanten geen behoefte aan.'De directeur geeft aan dat haar stichting sinds maandagochtend al vele telefoontjes van verontruste klanten heeft ontvangen. 'Via onze curator zal contact worden opgenomen met Mastenbroek. Zijn beweringen kloppen gewoon niet en hebben een enorme impact op onze gezonde bedrijfsvoering. Het berokkent ons schade.'