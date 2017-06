Gerenommeerde Amerikaanse krant schrijft over gaswinning

De Verenigde Staten zijn weer wat beter op de hoogte dan voorheen van de gaswinningsproblematiek in Groningen. De gerenommeerde krant Wall Street Journal heeft twee artikelen geplaatst over de aardbevingen in Groningen.

In het hoofdartikel wordt in vier A4'tjes de geschiedenis van de gaswinningsproblematiek weergegeven en de gevolgen hiervan voor de inwoners van het gebied. De krant schrijft onder meer dat de Nederlandse openbare aanklager een aanklacht aan het voorbereiden is tegen de NAM.Ook wordt benoemd dat bijna tien procent van de totale gasproductie van ExonMobile en Shell gewonnen wordt in Groningen.De krant heeft verder een artikel gemaakt met verschillende foto's , waar wordt uitgelegd wat het effect is van de aardbevingen op het Groninger land en inwoners. Hierin worden enkele persoonlijke verhalen verteld.Onder meer de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, Annemarie Heite en Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) komen aan het woord in de twee artikelen.Van der Knoop zegt tegen de krant: 'Hoe eerder ze stoppen met de gaswinning, hoe sneller er geen aardbevingen meer zullen zijn.'Het uitgebreide artikel van de Wall Street Journal is hier te lezen. Je hebt daarvoor wel een online abonnement nodig op de krant.over de aardbevingen in ons dossier.