Broers Görgülü beginnen voetbalschool

De voetbalbroers Ferhat en Ferdi Görgülü staan voor het begin van een nieuwe periode in hun leven. De eerste heeft in Turkije een binnenlandse transfer gemaakt. De ander is gestopt met voetbal en begint in Veendam een voetbalacademie.

Ferhat is de jongste van de twee. Hij begon z'n profcarriere bij SC Veendam. 'Ik ben de laatste speler die de hele jeugdopleiding heeft doorlopen.' zegt de verdediger met trots.Hij is in Turkije toe aan een nieuwe uitdaging. Na vier seizoenen Genclerbirligi uit Ankara heeft hij een contract getekend bij een andere middenmoter in de Turkse Superliga, Karabükspor. 'Ze wilden me heel graag hebben. Dat zegt wel wat natuurlijk. Ik hoop dan ook dat ik meer aan spelen toekom dan in het afgelopen seizoen.'Ferdi haalde nooit het niveau van zijn tien jaar jongere broer. Hij werd weliswaar jaren geleden geselecteerd voor Oranje tot 16 jaar, maar wedstrijden speelde hij vooral op de amateurvelden in de regio. Hij droeg de kleuren van Appingedam, Holwierde en Bedum. Bij de laatste club is hij volgend jaar assistent-trainer bij het zaterdagelftal.Maar de meeste aandacht gaat voorlopig uit naar de Voetbalacademie Parkstad, die beide broers hebben opgericht. De aanmeldingen lopen als een trein. 'Er zijn al 50 kinderen die zich aangemeld hebben in de leeftijd van zes tot veertien jaar', vertelt de zichtbaar trotse Ferdi.'We hebben bijna overwogen om de inschrijving te stoppen want we willen zoveel mogelijk individuele begeleiding.' Ook de trainers hebben zich spontaan aangeboden. 'Het zijn allemaal goede vrienden van me, dus dat was niet zo'n probleem.' De oudere Ferhat zal zijn jongere broertje bijstaan waar hij kan.Op zondag 10 september is de eerste training van de voetbalschool op de velden van De Langeleegte in Veendam.