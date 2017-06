Actievoerende speciale scholen moeten leerlingen opvangen

Scholen voor speciaal onderwijs in onze provincie die dinsdag meedoen aan de onderwijsactie, ontkomen er niet aan om opvang te regelen voor de leerlingen.

Basisscholen voeren actie om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en lage salarissen van leerkrachten. De lessen beginnen daarom pas om half tien. Maar veel leerlingen in het speciaal onderwijs komen met taxi's naar school, en die leveren de leerlingen gewoon om half negen bij school af.Volgens de taxibedrijven is het niet mogelijk om de leerlingen een uur later te brengen. De taxi's zijn namelijk al gepland voor andere ritten voor bijvoorbeeld vervoer van mensen naar hun dagbesteding. André van der Veen van Personenvervoer Van Dijk: 'Het geeft zoveel planningsproblemen dat het niet mogelijk is later te rijden.'Van der Veen heeft begrip voor de actie, maar vindt het niet goed doordacht. 'Scholen hadden even met ons moeten overleggen. De kinderen 's middags een uur eerder vrij geven had makkelijker gekund bijvoorbeeld. 's Morgens moeten we gewoon volgens schoolplan rijden. Dit hebben we ook met gemeenten besproken; die zijn onze opdrachtgever.'De taxibedrijven hebben van de scholen geëist dat ze opvang regelen, anders rijden ze niet.De Gyotschool in Haren voor doven en slechthorenden heeft dit inderdaad geregeld. Directeur Henk Koopman: 'Ik verwacht dat een groot deel van de kinderen gewoon om half negen komt. Ze krijgen tot half tien geen les, maar we gaan wel spelletjes doen.'Volgens Koopman is het belangrijk dat speciaal onderwijsscholen wel mee doen aan de actie. 'We willen wel signaal afgeven dat de werkdruk te hoog is en dat de instroom van nieuwe medewerkers heel lastig is.'Voorheen kwamen er zo honderd reacties op een vacature binnen, schetst Koopman, maar die tijden zijn voorbij. 'Een maand geleden hadden we vier vacatures; daar kwamen in totaal veertien sollicitaties op.'Hij verwacht dat het in de toekomst niet meer lukt om vacatures in te vullen door het tekort aan leerkrachten. In het speciaal onderwijs is het probleem nog groter dan in het reguliere onderwijs.