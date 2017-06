Zorgkosten Pekela bij top 10 hoogste van Nederland

De zorgkosten in Oude Pekela behoren tot de tien hoogste van Nederland. Het gaat specifiek om het postcodegebied dat begint met de cijfers 966.

Inwoners uit dat postcodegebied, dat ook een gedeelte van Nieuwe Pekela en Stadskanaal bestrijkt, declareren gemiddeld 25,3 procent meer zorgkosten dan gemiddeld. De gemiddelde kosten zijn er 3095 euro per persoon. Landelijk is dat in Nederland 2342 euro.Dat blijkt uit cijfers van Vektis en RTL Nieuws , die informatie van alle zorgverzekeraars verzamelden en analyseerden.Oude Pekela behoort tot een illuster rijtje met onder andere de Schilderswijk in Den Haag, Overvecht in Utrecht, Heerlen en Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Weerdinge in de buurt van Emmen. Ook in Stadskanaal, Mussel, Veendam en Winschoten wordt fors meer zorg gedeclareerd dan gemiddeld in Nederland. Ook in Noord-Groningen wordt meer dan gemiddeld gedeclareerd.In het centrum van de stad Groningen zijn de gemiddelde zorgkosten per persoon 4,6 procent lager dan gemiddeld. In Haren zijn ze zelfs 12,9 procent lager.Op een kaart van RTL Nieuws zie je de gemiddelde zorgkosten per postcodegebied (van minimaal 5000 inwoners). In de cijfers zijn de gemiddelde leeftijd en het meest voorkomende geslacht meegenomen. Vrouwen besteden meer geld aan zorg, voornamelijk vanwege verloskunde, en ook ouderen geven meer geld uit aan zorg.