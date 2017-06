Groninginnedag krijgt een tweede editie

De binnenstad van Groningen stroomde afgelopen zaterdag niet massaal vol met oud-Groningers, maar ondanks dat komt er een tweede editie van Groninginnedag. 'De 4-daagse in Nijmegen hebben ze ook niet gelijk met een miljoen mensen gelopen. Je moet ergens beginnen,' zegt organisator Henk Witteveen.

Afgelopen zaterdag was de eerste editie van Groninginnedag gehouden. De terugkomdag voor oud-Groningers zorgde niet voor een bomvolle binnenstad. Vooral de tentruimte van de kartonnen camping op de Grote Markt bleef onbenut.Volgens Witteveen trokken de reünies in de verschillende horecazaken wel veel bekijks. 'De focus ligt misschien een beetje op de camping die niet geslaagd is. Maar over de reünies bij bijvoorbeeld café Soestdijk, De Drie Gezusters of De Toeter dan hoor je alleen maar laaiend enthousiaste verhalen.'Wel gaan er wat dingen veranderen bij een tweede editie. Zo moeten muziekverenigingen en sport meer bij de terugkomdag betrokken worden.Hoeveel mensen in totaal zijn gekomen weet de organisatie niet. 'Het is moeilijk te peilen. We hebben natuurlijk geen deur.' Het gin- en jeneverfestival maakten ook onderdeel uit van de dag. Volgens Witteveen was de kaartverkoop daarvan goed.