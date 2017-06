Dit wordt het hotel aan de Grote Markt in Stad

Het hotel dat aan de oostwand van de Grote Markt in Stad komt, is gepresenteerd. Architect Thomas Müller heeft voor het definitieve ontwerp rekening gehouden met de wensen van het publiek.

Want moest het hotel naast het Vindicat-pand aan de Grote Markt een traditionele halsgevel krijgen, een trapgevel of moest hij plat van boven zijn? In november mocht iedere Groninger erop reageren.Het nieuwe ontwerp is maandagavond onthuld in het 'oude' Groninger Forum aan het Hereplein, waar in november ook de schetsen voor het hotel werden getoond.De Duitse architect Müller tekende voor het ontwerp van het WestCord Hotel. Müller zette zijn naam eerder onder het grote wooncomplex De Linie, recht tegenover het DUO-gebouw in Stad. Ook ontwierp hij het beeldplan voor de Grote Markt in 2014. Het ontwerp dat hij in 2014 maakte (hieronder te zien), was een van de drie mogelijke ontwerpen die in november werden geopperd.De alternatieven die Müller aandroeg waren een gevel met een trappetje en een met een platte bovenkant.Dit wordt het definitieve ontwerp:Het hotel krijgt ongeveer 110 kamers, heeft op de begane grond een grand café en op het dak een groot terras met ongeveer 200 plaatsen. Zowel in het café als op het terras zijn ook niet-hotelgasten welkomDe oostkant van de Grote Markt gaat de komende jaren nog meer op de schop. Op de hoek waar het roze pand stond, verrijst Merckt met een dakterras en een eetruitme met La Place-achtige opzet op de begane grond. Tussen Merckt en het hotel komt een doorloopje naar de Nieuwe Markt, waar het Groninger Forum de hoofdrol vertolkt, gelegen tussen verschillende terrassen.