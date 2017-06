Noord Vandaag: 'Het vaccinatieprogramma heeft last van zijn eigen succes'

GGD Groningen is bezorgd over de afname van het aantal kinderen dat wordt ingeënt. Maar hoeveel risico's lopen onze kinderen wanneer het blijft dalen? Kinderarts Jan Peter Rake geeft het antwoord in Noord Vandaag.

'Als bepaalde ziektes weer opvlammen, kunnen ook kinderen uit gezinnen waar wel gevaccineerd wordt ziek worden. Voor de volksgezondheid is het een slechte zaak als de vaccinatiegraad daalt', zegt Rake.'Ouderen kennen de ernst niet meer van de ziekten waartegen we inenenten. Maar het zijn ziekten waaraan je dood kan gaan. Het vaccinatieprogramma heeft eigenlijk last van zijn eigen succes.'Moet vaccineren dan maar verplicht worden? Wat Rake daarvan vindt, vertelt hij in Noord Vandaag.Inwoners van de gemeente Leek zijn het meest tevreden van alle Nederlanders over de inzameling van afval. In Winsum zijn ze juist het meest ontevreden van alle Groninger gemeenten. Hoe kan dat? Noord Vandaag geeft het antwoord.Tjitske Dijkstra wil af van 298.000 papieren kraanvogels. Ze zijn gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegtuigramp MH17. Een bestemming vinden voor de kraanvogels is moeilijker dan gedacht.- De zorgkosten in Oude Pekela behoren tot de tien hoogste van Nederland- De oprit van de Zuidelijke Ringweg bij de wijk Oosterpoort in Stad is definitief gesloten- Ronald Niemeijer op bezoek bij verpleeghuis Old Wolde, waar ouderen tegen hoog onkruid aankekenBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist