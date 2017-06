'Beide oren van achtergebleven varken waren kapot'

'Wegwezen, het is hier niet veilig meer.' Volgens Petra Spa spookte dat zaterdag door het hoofd van twee van haar vier varkens, die op de loop gingen voor een hond.

De dieren ontsnapten uit de stadsweide aan de Barkmolenstraat in de Oosterpoortwijk in Stad en doken op bij de Oosterhavenbrug. Twee dagen later is de rust teruggekeerd bij de dieren.'Ik stond zaterdag op de markt, toen ik een telefoontje kreeg. Er was een hond in de wei gesprongen, de varkens waren echt heel bang geworden. En twee ontsnapten dus.'Volgens Spa een teken dat de varkens écht bang waren. 'Ze zijn de Griffeweg overgestoken en liepen bij het water. Normaal gesproken zullen ze zoiets nooit doen. Dan blijven ze in de buurt van hun voerplek en hun zusjes.'Eén varken dat achterbleef werd gebeten door de hond. 'Beide oren waren kapot. En hij liep ook moeilijk. Gelukkig trekt het weer wat bij.'Rond de stadsweide waar de vier varkens sinds begin juni verblijven, staat een omheining van tachtig centimeter hoog. 'Maar ze zijn zo sterk... ik denk dat ze er gewoon doorheen zijn gegaan.'Spa is er niet bang voor dat de varkens nu vaker lastiggevallen worden door honden. 'Volgens mij hebben de meeste hondenbezitters hier in de buurt hun dier goed onder controle. En een hond gaat normaal gesproken ook echt niet achter een varken aan hoor.'