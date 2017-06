Aardbevingsdreiging bij Ten Boer en Hoogezand verhoogd

De kans op aardbevingen bij Ten Boer en Hoogezand-Sappemeer is iets groter geworden. In het noorden van het Groninger gasveld is de kans op een beving juist iets gedaald.

De verandering is vooral het gevolg van het verplaatsen van de gaswinning naar het zuiden van het Groninger gasveld. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die het KNMI heeft gepubliceerd. Deze gegevens zijn mede het resultaat van een bijeenkomst van een internationale groep van aardbevingsexperts.Het gaat om de zogeheten grondversnelling, een maat voor het effect van een beving aan de aardoppervlakte; de grootte op de schaal van Richter geeft de sterkte van een beving weer. Anders gezegd: hoe dichter aan de oppervlakte, hoe hoger de grondversnelling, dus hoe groter het effect.'Een toegenomen bevingsdreiging zegt op zichzelf niets over het risico', benadrukt Laslö Evers, seismoloog bij het KNMI. 'Het risico hangt af van de sterkte van de gebouwen op het oppervlakte. Als die goed versterkt zijn, dan is het gevaar gering.''Het is een som: risico = dreiging x kwetsbaarheid. Dat betekent ook dat minder zware aardbevingen in een dichtbevolkt gebied een groter gevaar zijn dan zware aardbevingen in een vrijwel onbewoond gebied.'De eerder genoemde experts houden nu rekening met een beving tussen 4,5 en 5 op de Richterschaal, met een theoretisch zeer kleine kans op een uitschieter van maximaal 7. Eerder werd rekening gehouden met maximaal 5 op de schaal van Richter.'Het gaat hier om een kans van eens in de 475 jaar', zegt Evers. 'Dat is de norm, die internationaal wordt gebruikt. Het is dus een héél klein risico. Maar ja, dat zegt niets over wannéér iets gebeurt. Dat kan over 475 jaar zijn, maar ook morgen'.Over de gevolgen van deze nieuwe inzichten doet de seismoloog geen uitspraak. 'Dat is aan de autoriteiten en andere betrokken partijen, zoals de NAM. Het KNMI doet onafhankelijk zijn werk', aldus Evers. Dat neemt niet weg dat de bouwnormen voor het Groninger aardbevingsgebied inmiddels zijn verscherpt