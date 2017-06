Waarom staat De Toeter niet meer in de Terras Top 100?

Vorig jaar won café De Toeter in Stad nog de publieksprijs voor het beste terras van Nederland. Nu staat het terras überhaupt niet in de Terras Top 100 van het hetzelfde horecavakblad.

Wie gaat er nu met elf graden op een terras zitten? Maik van Heerd - Eigenaar De Toeter

Zowel het 'Ludina' bootterras van De Toeter als het terras van het Feithhuis in Stad komen niet meer voor in de lijst van Misset Horeca. Daardoor ontbreken Groningse terrassen compleet in de Top 100. We zijn de enige provincie zonder vermeldingen in de vandaag bekend gemaakte conceptlijst.Met name de afwezigheid van De Toeter is merkwaardig. De Toeter scoorde vorig jaar met haar drijvende Ludina Terras de 22ste plaats op de ranglijst van de vakjury. Het won daarnaast ook nog de publieksprijs met bijna 500 stemmen meer dan de nummer twee.Hoe het kan dat De Toeter er dit jaar niet in staat? Eigenaar Maik van Heerd van De Toeter heeft een idee. 'Ze zijn op 23 maart in de ochtend en op 5 april langsgekomen. De temperatuurmeter stond toen op elf graden... Ja, dan doen we het terras niet open. Wie gaat er nu met elf graden op een terras zitten?''Ik heb hier een beetje een wrange smaak aan overgehouden', zegt Van Heerd. 'Vorig jaar kregen we een goede jurybeoordeling en waren we veruit favoriet bij het publiek. We moeten ook kritisch zijn naar onszelf, dus ik ben benieuwd naar het rapport over twee weken. Maar misschien moeten ze hier eens naartoe komen met mooi weer.'Volgens redacteur Michael Simon van Misset Horeca zijn de mystery guests van het vakblad niet twee, maar zelfs drie keer langs geweest.'We zeiden ook intern dat zo'n bezoek bij slecht weer niet kon. Het is een voorwaarde dat het warm en zonnig is. Maar ook die derde keer haalde De Toeter geen 8,9 die je nodig hebt om bij de beste 125 kandidaten en de tweede ronde terecht te komen.'Restaurants moeten zichzelf aanmelden voor de Terras Top 100 en betalen om gekeurd te worden door Misset Horeca. Simon stelt dat het er serieus aan toe gaat:'In de eerste ronde zitten we er minstens 40 minuten met tien A4'tjes aan vragen. Hoe goed is het meubilair, zoekt de bediende oogcontact, worden we welkom geheten?'Simon: 'We eten en drinken er en vragen er naar bier en wijn om hun kennis te testen. In de tweede ronde met de vakjury, zitten we er vaak nog langer. Het kan best zijn dat De Toeter en het Feithhuis een dikke 8 scoorden, maar dat is gewoon niet genoeg voor de 125 beste.' Groninger bootterras valt in de smaak bij het publiek (2016)