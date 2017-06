Bouwmeester weet alle ogen op zich gericht

Het Nederlands atletiekteam degradeerde afgelopen weekend uit de hoogste europese divisie. Voor sprinter Roelf Bouwmeester uit Stadskanaal was het desondanks een toernooi om nooit te vergeten. Hij maakte z'n debuut in de 4x100 meter estafetteploeg.

Bouwmeester kreeg het goede nieuws zaterdag om tien uur 's morgens bij het teamoverleg te horen. 'Solomon Bockarie was wat ziekjes, waardoor er een plek vrij kwam. Ik wist toen nog niet op welke positie ik zou starten.' vertelt de 19-jarige Knoalster.Hij werd drie kwartier voor de race aangewezen als slotloper. 'Dan zijn ineens alle ogen op je gericht. Dat is een lekker gevoel.' Over zijn race is Bouwmeester niet helemaal tevreden. 'Ik had nog nooit met Wouter Brus, de derde loper, gewisseld. Ik was iets te laat weg waardoor hij bijna bovenop mij knalde. Vervolgens heb ik Italië nog ingehaald.'Van de elf deelnemende landen zette Nederland de vijfde tijd neer.Bouwmeester kijkt ook al meteen weer vooruit. Zijn eerstkomende wedstrijd is de 100 meter bij het Nederlands Kampioenschap. Daarnaast mag hij na z'n debuut ook vaker meetrainen met het Nederlands team.Het estafetteteam moet zich nog plaatsen voor het WK in augustus. 'Ik hoop dat m'n steentje daaraan kan bijdragen.' besluit de student werktuigbouwkunde.