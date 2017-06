FNV opnieuw in actie tegen thuiszorgbeleid Stad

Vakbond FNV blijft strijden tegen het beleid voor huishoudelijke hulp van de gemeente Groningen.

Maandagmiddag deelt de vakbond flyers uit. Ook roept de bond op bezwaar te maken als inwoners zijn gekort op hun uren. Dit gebeurt voorafgaand aan een hoorzitting.Gemeente en FNV staan al maanden lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de vakbond heeft de gemeente stadjers ten onterechte gekort op het aantal uren hulp, zonder te onderzoeken of ze wel zonder die uren kunnen. Dat mag volgens de bond niet. De gemeente ontkent dit en zegt dat met iedereen keukentafelgesprekken zijn gehouden.De hoorzitting gaat nu over de beantwoording door de gemeente van het WOB-verzoek van FNV. De vakbond vroeg in dat verzoek om de papieren waaruit blijkt of de gemeente die keukentafelgesprekken op de juiste manier heeft gehouden. Uit die papieren blijkt volgens de bond dat er fouten zijn gemaakt. Zo zouden er niet altijd gespreksverslagen zijn gemaakt.De bezwaarcommissie moet nu een oordeel vellen over de beantwoording. Als het bezwaar wordt afgewezen stapt de vakbond naar de rechter. Volgens de bond hebben inmiddels honderdvijftig stadjers protest aangetekend tegen het korten op hun uren huishoudelijke hulp. Maureen van der Pligt van FNV: 'En met succes, zij hebben allemaal uren teruggekregen. Dit geeft wel aan dat het beleid niet deugt. Wat ons betreft is daar geen discussie over.'