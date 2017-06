Wat je moet weten over de kleine windmolens die oprukken in de provincie

De gemeenteraad van Zuidhorn gaf dinsdagavond groen licht voor de bouw van twee zogenaamde 'kleine windmolens' bij boerenbedrijven in de gemeente. Die staan op steeds meer plekken in provincie Groningen. Dit is wat je erover moet weten.

'Kleine' windmolens hebben houten wieken, en hebben een mast van vijftien meter hoog. De mast is van staal. Als je de wieken erbij telt, komen ze tot 21 meter. Dat is beduidend kleiner dan de 'normale' windmolens die op veel plaatsen in onze provincie staan.Ter vergelijking: in de Eemshaven staat sinds enkele weken zelfs de grootste windmolen van Nederland. De reuzenwindmolen David . De mast is 136 meter hoog, maar met de wieken erbij steekt het gevaarte tweehonderd meter boven het maaiveld uit.Die reuzewindmolen is goed voor energievoorziening van zo'n 5000 huishoudens. De kleine windmolens komen daar niet bij in de buurt. Boeren willen hun boerenbedrijf er energieneutraal mee laten draaien. Ze worden aangemoedigd over te stappen op groene energie door melkfabriek Friesland Campina.De kleine windmolens rukken langzaam op in het Groninger landschap. 'Er staan er nu al vijftig in de provincie. Maar ze vallen niet zo op, dus je ziet ze niet', zegt Timo Spijkerboer van EAZ Wind.EAZ Wind bouwt de kleine windmolens. Het is een jong, Gronings bedrijf, dat vanuit Hoogezand opereert. 'We richten ons op de lokale markt. We hebben net ook de eerste in Drenthe geplaatst. In Friesland staat er nog niet één, daar wil de provincie het nog niet.'De provincie Groningen juicht de werkzaamheden van het bedrijf toe. Gedeputeerde Nienke Homan deed het openingswoord toen de fabriek in juni vorig jaar in gebruik werd genomen. 'Kleine windmolens hebben als voordeel dat ze landschappelijk goed zijn in te passen', schrijft de provincie op de website.Het past volgens de provincie prima binnen de doelstellingen van het programma Energietransitie, dat ernaar streeft om in 2050 volledig gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie.Wie een kleine windmolen wil aanschaffen, moet daarvoor 42.500 euro neertellen. Boeren ontvangen de standaard vergoeding voor producenten van groene stroom.Vaak doen boeren het zelf, maar het apparaat kan ook door een coöperatie worden gekocht. Bij Schildwolde, in Duurswold, zal zelfs een dorpsmolen verrijzen, op het terrein van een boer die zelf al een kleine windmolen gebruikt. 'Er is onlangs een crowdfundingsactie voor gestart, het geld is nu al binnen', vertelt Spijkerboer.