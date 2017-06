Huisarts geeft voortaan ook 'welzijn op recept'

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

In Winschoten kan de huisarts vanaf deze week 'welzijn op recept' voorschrijven aan een patiënt. De werkwijze moet onder meer eenzaamheid tegengaan.

Het initiatief komt van de stichting Sociaal Werk Oldambt. De huisartsenpraktijk Arts en Zorg in Winschoten werkt mee aan het project.



Aanpak eenzaamheid

Een huisarts signaleert medische klachten en schrijft vervolgens een medicijn voor, of niet natuurlijk. Maar klachten als eenzaamheid of verveling vragen om een andere aanpak. Daarom gaat er een welzijnswerker van Sociaal Werk Oldambt binnen de praktijk werken.



Begeleiding

Iemand die last heeft van eenzaamheid of verveling kan door de welzijnswerker begeleid worden, bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk of een sportclub.



De aftrap van het project is donderdag.

Door: Mario Miskovic Correctie melden