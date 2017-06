Stroomstoring treft deel Appingedam

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In Appingedam zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring.

Volgens netwerkbeheerder Enexis gaat het om ongeveer vijftig aansluitingen in de Beukenlaan, Kamplaan en Terplaan.



De storing is het gevolg van een laagspanningskabel, die tijdens graafwerkzaamheden is beschadigd. Enexis verwacht dat de storing rond vier uur 's middags is verholpen.

Door: RTV Noord