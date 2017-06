Zorgen over essentaksterfte blijven: 'Het is een desastreuze schimmel'

Staatsbosbeheer maakt zich nog steeds grote zorgen over de essentaksterfte, die ervoor zorgt dat op verschillende plaatsen in onze provincie bomen sneuvelen. 'Voor de veiligheid kappen we de zieke essen langs wegen en paden en zorgen we dat er weer een mooi gevarieerd bos terugkomt', zegt ecoloog Ronald Sinke.

De oplossing volgens Sinke: Als er essen gekapt worden, moeten er andere soorten voor in de plaats komen. 'Je weet nooit wat voor ziekte er in de toekomst weer kan ontstaan. Als je zorgt voor variatie, dan kunnen ze tegen een stootje.'Maandag was er een bijeenkomst in het Middelstumerbos, waar uitleg gegeven werd over de bestrijding van de bomenziekte. Tachtig procent van de essen in onze provincie lijdt er aan.De schimmel die de essen ziek maakt, is afkomstig uit Oost-Azië, weet Sinke. 'Daar doet hij goed werk, maar in West-Europa gedraagt hij zich heel anders. Daar is het een normale schimmel, die hoort bij het bos. Z'n zusje hebben we hier ook, die deed wel goed werk. Maar het broertje dat binnen is komen waaien, is heel desastreus. Sinds het begin van de jaren 90 heeft de ziekte zich geleidelijk over Europa verspreid.'