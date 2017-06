Ronald maait onkruid bij Old Wolde

Een Facebook-bericht van RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft afgelopen weekend voor ophef, maar uiteindelijk óók voor een oplossing gezorgd.

Wiebe schreef als privépersoon over zijn 76-jarige moeder. Ze woont in verpleeghuis Old Wolde in Winschoten en zit dagelijks voor het raam om naar de binnentuin en haar vogelhuisje te kijken.De binnentuin van Old Wolde was echter veranderd in een oerwoud, zo constateerde Wiebe. Bewoners keken al twee weken lang tegen een muur van onkruid aan. Wiebe trok daarover aan de bel bij de directie, maar volgens hem gebeurde er niets.Via Facebook uitte Wiebe zijn frustratie met meer dan duizend reacties en likes tot gevolg. En dat heeft geholpen. Maandag kreeg de binnentuin van Old Wolde alsnog een maaibeurt.Ronald doet verslag...