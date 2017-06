'Eind deze week duidelijkheid over bouw Ebbingekwartier'

De toekomstige bewoners van het Ebbingekwartier in de stad moeten nog een paar dagen geduld hebben.

Eind deze week moet duidelijk worden of de NAM wil opdraaien voor de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de 56 nieuwbouwwoningen. Als het besluit positief uitvalt, gaat projectontwikkelaar VanWonen zo snel mogelijk aan de slag.De toekomstige bewoners zitten al anderhalf jaar lang te wachten tot de schop de grond in gaat. VanWonen en de NAM kunnen het maar niet eens worden over wie opdraait voor de extra kosten in verband met mogelijke aardbevingen.Maar volgens Miranda Venekamp van VanWonen zit er nu schot in de zaak: 'De NAM heeft onze plannen voor het aardbevingsbestendig bouwen en de bijbehorende kosten nu beoordeeld. We staan op de agenda van het directieberaad van de NAM eind deze maand.'In het meest gunstige geval zouden de eerste woningen halverwege volgend jaar kunnen worden opgeleverd.