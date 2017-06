Rechter stuurt IJzerman en NAM terug naar onderhandeltafel

Onmiddellijk maatregelen om zijn woning veilig te maken en een schadevergoeding van in totaal 170.000 euro. Dat eist Koos IJzerman uit Appingedam van de NAM.

Stel je voor dat alle versterkte huizen gesloopt en opnieuw gebouwd moeten worden. Dan krijgen we hier één grote vinex-locatie Koos IJzerman - Bewoner

Het kort geding over zijn eis diende maandag in de rechtbank van Assen.IJzerman en NAM steggelen al jaren over de schade aan de woning. De Damster wil dat er vaart wordt gemaakt, maar de rechter velde nog geen vonnis. Hij stuurde beide partijen terug naar de onderhandeltafel. Hoewel hij op meer had gehoopt is IJzerman niet ontevreden over de uitspraak.´Dit is een goed plan, we gaan er realistisch in. Ik wil dat Save Groningen mijn belangen behartigt en dat ik zelf een aannemer kan kiezen.'Volgens de rechter is slopen van de woning om deze vervolgens opnieuw op te bouwen de beste uitkomst voor IJzerman. Over dat oordeel heeft IJzerman gemengde gevoelens.'Stel je voor dat alle versterkte huizen gesloopt en opnieuw gebouwd moeten worden. Dan krijgen we hier één grote vinex-locatie, vol met nieuwe huizen met een houten skelet. Ik heb het liefst dat mijn huis verbouwd wordt zodat ik er weer veilig kan wonen.'Beide partijen hervatten hun gesprek nog deze week. Binnen twee weken moet er een compromis uit de bus rollen, anders doet de rechter alsnog uitspraak.'Hopelijk word ik niet weer met een kluitje in het riet gestuurd', stelt IJzerman.