'Winsum heeft wél een goede afvalverwerking'

Dat Winsumers hun afvalverwerking slecht geregeld vinden, is volgens de gemeente onterecht.

Plastic heeft geen gewicht en heel veel volume. Dus eigenlijk laat je vrachtwagens vol met lucht rondrijden Harmannus Blok - Wethouder

In een online enquête van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS, krijgt de afvalinzameling in Winsum een 5.9 van de inwoners. Inwoners moeten betalen voor het gewicht maar ook per keer dat de bak wordt geleegd. Te duur en niet goed geregeld, vinden de ondervraagden. Die willen liever zelf het afval kunnen scheiden, zoals in Leek gebeurt. Die gemeente krijgt het hoogste cijfer in de enquête: een 8.5.'Winsum heeft wel een goede afvalverwerking', vertelt wethouder Harmannus Blok. Hij denkt dat het 'nog niet goed tussen de oren van de inwoners zit' dat ze minder betalen dan in andere gemeenten. Wel moet er dan volgens hem goed gescheiden worden om een minder lege container te krijgen.De wethouder denkt dat mensen misschien het gevoel hebben duurder uit te zijn doordat ze minder zelf kunnen scheiden. 'Maar ons systeem is goedkoop'.De milieuwagen die Leek gebruikt is een leuk maar te duur initiatief, vindt Winsum. 'Mensen vragen weleens 'waarom kunnen wij het plastic of de drankkartons niet apart scheiden?'. Daar moeten we containers voor afschaffen en vrachtwagens voor laten rijden. Plastic heeft geen gewicht en heel veel volume. Dus eigenlijk laat je vrachtwagens vol met lucht rondrijden', vertelt wethouder Harmannus Blok. 'Dat is inefficiënt en duur.'Scheiden na afloop is volgens de wethouder beter. 'Dan behaal je meer rendement om het afval te hergebruiken.'