25-jarige pooier moet vier maanden de cel in

Een 25-jarige man uit Bad Nieuweschans moet vier maanden de cel in voor mensenhandel. Hij heeft geprobeerd een 17-jarig meisje de illegale escorthandel in te helpen. Ook had hij drugs en een ploertendoder in zijn bezit.





Telefoon getapt

Van het meisje verschenen foto's in advertenties op internetsites. Zij bood zich hierbij aan als prostituee. De telefoon van het meisje werd getapt om snel te kunnen ingrijpen. De Schansker kwam hierbij al snel als pooier in beeld.



Agent maakt afspraak

Een agent maakte daarop een afspraak met de pooier voor contact met het meisje in een hotel. Daar maakte deze zich bekend als agent. Hij nam het meisje mee naar het bureau. Haar pooier werd kort daarop aan de Paterswoldseweg in Stad aangehouden. In zijn auto lag cocaïne, een ploertendoder en een boodschappentas vol condooms.



Regelmatig naar hotels

Door de observaties en tapgesprekken kwam naar voren dat het meisje regelmatig door hem was vervoerd naar diverse hotels. De man verklaarde twee weken geleden dat hij niet wist dat het meisje minderjarig was.



Lees ook: Eis: Celstraf voor mensenhandel met minderjarig meisje Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen de man geëist.

