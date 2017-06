Werkstraf geëist wegens bijstandsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 200 uur geëist tegen een 51-jarige man uit Blijham voor bijstandsfraude.

Naast de werkstraf eist de officier een half jaar voorwaardelijke celstraf.



Inwonend bij moeder

De man genoot van oktober 2010 tot en met juni 2016 onterecht een bijstandsuitkering van ruim 82.000. De Blijhamster meldde bij de gemeente Bellingwedde, waar Blijham onder valt, niet dat hij bij zijn bejaarde moeder in Delfzijl woonde.



Blijham of Delfzijl

De zaak kwam aan het rollen toen bij de gemeente Bellingwedde signalen binnenkwamen dat de Blijhamster niet in Blijham woonde. De auto van de man stond volgens Defzijlster getuigen dag in dag uit bij de woning van zijn moeder geparkeerd. Andere omwonenden verklaarden niet anders te weten dan dat op het betreffende adres een bejaarde vrouw met haar zoon woonde.



De druppel

Het geringe gas- en waterverbruik in de woning in Blijham waren voor de sociale recherche de druppel. De Blijhamster werd daarop stevig aan de tand gevoeld. Desondanks bleef de man de fraude ontkennen.



Tijdens de zitting verklaarde de man vaak voor zijn oude moeder te zorgen. 'Soms kom ik dagenlang in Delfzijl om voor mijn moeder te zorgen, en soms weken niet.' Wel gaf hij toe soms in Delfzijl te blijven slapen, zodat hij niet 's avonds terug hoefde te rijden.



De Blijhamster is eerder veroordeeld geweest voor uitkeringsfraude.

Door: RTV Noord