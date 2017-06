Opname in kliniek geëist voor diefstal kippenvleugels en politie-uniformen

(Foto: Katherine Kerry/Flickr (Creative Commons))

'Het moet afgelopen zijn', zei de officier van justitie tegen een 39-jarige verslaafde veelpleger uit Groningen. Het Openbaar Ministerie eist een jaar opname in een verslavingskliniek.

Mocht de man deze verplichte behandeling niet afmaken, dan staat hem nog een jaar cel te wachten.



Hij pleegde tussen augustus en november vorig jaar meerdere diefstallen. De man stal onder meer twee auto's, een aanhanger en brak in een woning in.



In augustus nam de man met een gestolen auto uit Frieschepalen een aanhanger van de inrit in Adorp weg. Ook wist hij een auto open te breken in Haren, waar hij een tas uit graaide. Met de sleutels uit de tas wist de man een woning van een agent in Siddeburen binnen te komen. Hier werden een laptop, een beamer, kleding, medailles van gelopen marathons en politie-uniformen buitgemaakt.



Muntautomaten en kippenvleugels

In Leek en in Groningen forceerde de man bij een tankstation en een wasstraat muntautomaten. Zo haalde hij enkele tientallen euro's op. Een slagerij in Stad werd door een inbraak niet alleen beroofd van een tv-scherm, maar ook van kippenvleugels. Ook zou de man hebben geprobeerd in een oliebollenkraam in Stad in te breken.



Meerdere aangiftes rolden bij de politie binnen. Op camerabeelden was de man herkend. De telefoon van de man straalde telefoonmasten aan op tijdstippen waarop de inbraken waren gepleegd. Zodoende kon de Stadjer worden opgepakt.



De Groninger bekende een groot deel van de diefstallen. 'Ik deed het voor drank en drugs', zei de man. De inbraken pleegde hij veelal met een handlanger, wiens naam hij niet wilde noemen. Hij betuigde spijt te hebben.



Fors strafblad

De man heeft een fors strafblad en kampt met een drank- en drugsverslaving.



Volgens de advocaat van de Groninger zouden de politie-uniformen door een derde partij voor 1500 euro zijn verkocht aan Polen en de aanhanger voor 100 euro. De slachtoffers dienden een schadevergoeding in van ruim 17.000 euro.



Uitspraak over twee weken.

Door: RTV Noord Correctie melden