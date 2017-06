'Wat hier gebeurt, kruipt bij mensen onder de huid'

Een indrukwekkend bezoek. Dat was de teneur na gesprekken die verschillende Kamerleden maandag hadden met bewoners in het aardbevingsgebied.

Als ik zie hoe er met monumenten wordt omgegaan... Dat deugt niet. Er is veel te weinig aandacht voor Reint Wobbes - Inwoner Huizinga

De vaste Kamercommissie van Economische Zaken trok eerst naar Huizinge, het epicentrum van de aardbevingen, en bezocht daar onder meer de historische Plaats Melkema, die compleet in de stutten staat.Volgens Huizinger Reint Wobbes toonden de bezoekers zich oprecht betrokken bij het aanhoren van alle verhalen.'Het was heel emotioneel. De persoonlijke verhalen van mensen, hoe ze in de shit zitten. Sommigen konden hun ogen maar moeilijk droog houden.'Wobbes zelf vroeg tijdens het bezoek aandacht voor monumenten en bebouwing in het gebied. 'Woongenot betekent geluk voor de mensen. Dat is je omgeving, je identiteit. En als ik zie hoe er met monumenten wordt omgegaan... Dat deugt niet. Er is veel te weinig aandacht voor.'De gesprekken hebben hun uitwerking niet gemist, denkt Wobbes. 'Ze waren onder de indruk. Dat kon ik merken. Ook zijn er veel aantekeningen gemaakt en vragen gesteld.'PvdA-Kamerlid Henk Nijboer liet de gesprekken met inwoners goed op zich inwerken. 'Je ziet dat het mensen echt onder de huid kruipt. Dat zeiden ze ook tegen ons: het duurt allemaal veel te lang, we worden slecht geholpen en we voelen ons in de steek gelaten. Ik begrijp dat goed. In Huizinge zijn ze nu vijf jaar verder, maar de problemen zijn nog steeds enorm.'Het gezelschap werd later op de dag in Appingedam bijgepraat door Nationaal Coördinator Hans Alders. Ook bracht men een bezoek aan de wijk Opwierde, die wordt opgeknapt en versterkt.