Pete Miller keert terug bij Donar, Van Dijk en Mekel vertrekken

Pete Miller wordt de nieuwe hoofdcoach van de Basketbal Academy RTC Noord. Daarnaast wordt hij coach van Donar -24. Hij neemt de taken over van Anne van Dijk en Anjo Mekel, die beide vroegtijdig vertrekken.

Van Dijk en Mekel zouden in principe verder in hun functie. Waarom ze nu toch vertrekken, is nog niet duidelijk. Donar wil niet reageren en ook Van Dijk en Mekel onthouden zich van commentaar.De 65-jarige Miller is een oude bekende van Donar. De Amerikaan speelde van 1975 tot 1978 in Groningen. Tot medio 2016 was hij werkzaam bij BV Chemnitz 99, op het een na hoogste niveau in Duitsland. Tussendoor was hij twee jaar coach van Aris Leeuwarden.Anne van Dijk was twee jaar hoofdcoach van de Basketbal Academy. Hij volgde in 2015 Marco van den Berg op. Daarvoor bekleedde Anjo Mekel deze functie. Hij deed dat vanaf de start in 2011 tot medio 2013.Anjo Mekel is jarenlang coach geweest van jeugdteams van Donar. Sinds december 2012 was de 59-jarige Groninger tevens assistent-coach bij het eerste team van de club. Daar vertrok hij na het afgelopen seizoen, nadat hij niet meer met coach Erik Braal door één deur kon.