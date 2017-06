Twee verdachten aangehouden na dreigende situatie aan Vondellaan

(Foto: Rens van Stralen / RTV Noord)

De Vondellaan in Stad was maandagavond korte tijd afgesloten. Dat gebeurde na een melding van een mogelijke bedreiging met een vuurwapen.

Het zou gaan om een incident tussen twee personen. Beide verdachten zijn door de politie aangehouden en meegenomen voor verhoor, meldt een woordvoerder van de politie.



Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.



'Geen risico genomen'

'Een melding als deze, waarbij mogelijk een vuurwapen in het spel is, nemen we altijd zeer serieus', meldt de poltiewoordvoerder. 'Om geen risico te nemen hebben we direct een groot deel van de omgeving afgezet.'



De straat is inmiddels weer vrijgegeven. De politie is nog wel ter plaatse om de zaak te onderzoeken.

Door: RTV Noord Correctie melden