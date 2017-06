Joop Atsma leidt onderzoek naar gezondheidsklachten COA Ter Apel

Eerste Kamerlid en voormalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) gaat leiding geven aan de onafhankelijke commissie die onderzoek zal doen naar gezondheidsklachten van medewerkers op de COA-locatie in Ter Apel.

Atsma begint per direct in zijn nieuwe functie. Over de andere leden van zijn commissie is nog niets bekend.'De komende twee weken ga ik me inlezen en oriënteren op het werk dat moet worden gedaan en zal deze week meteen Ter Apel gaan bezoeken. Daarna wil ik zo snel mogelijk aan de slag met het samenstellen van de commissie, het vaststellen van de opdracht en de aanpak die deze gaat hanteren en het uitvoeren van het onderzoek.'Het COA maakt zich al geruime tijd zorgen over de gezondheidsklachten van kantoormedewerkers. Het kantoorpand is twee jaar geleden gebouwd. Sinds de zomer hebben werknemers geregeld bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen.In de grond onder het gebouw zou in het verleden vervuilde grond zijn opgeslagen, maar een link met de klachten is tot op heden niet gevonden.Onder Atsmas leiding beoordeelt de commissie alle ondernomen acties tot nu toe. Daarna volgt een concreet advies. Zo moeten de gezondheidsklachten van medewerkers uiteindelijk opgelost worden.