ChristenUnie en GBS willen verzuimpercentage Wedeka terugdringen

Het verzuimpercentage bij Wedeka is te hoog. De directie en het bestuur moeten aan de slag om dat naar beneden te krijgen. Dat vinden de ChristenUnie en Gemeentebelangen in Stadskanaal.

'Een ziekteverzuim dat ver boven de norm ligt', zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). 'Ruim 17,8 procent over het jaar 2016. Wat gaat er gebeuren om dit percentage terug te dringen?'Raadslid Erik Bieze van GemeenteBelangen Stadskanaal denkt er hetzelfde over. 'Ik wil hier toch aandacht voor vragen.' Beide collegepartijen zien dat het verzuimpercentage extra kosten met zich meebrengt voor Wedeka.Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) erkent de problemen die er op dit gebied zijn bij Wedeka. 'Maar dit zijn wel cijfers over het jaar 2016. Die zijn te hoog, landelijk gezien ligt de norm op 12 tot 13 procent. Dat heeft ook de aandacht bij Wedeka. Er is een ander systeem ingevoerd, een andere visie op dit punt en het verzuim gaat in 2017 naar beneden. We zijn er nog niet, maar de eerste voortekenen zijn positief.'