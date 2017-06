Stadskanaal blijft kritisch op omgevingsdienst

Het college en de raad in Stadskanaal blijven kritisch op het reilen en zeilen bij de Omgevingsdienst Groningen. De gemeente wil om de twee maanden een voortgangsrapport zien.

Een zienswijze over dit onderwerp werd maandag unaniem aangenomen.'We blijven ons zorgen maken over dit dossier', zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). Een gevoel dat breed wordt gedeeld. 'De Omgevingsdienst moet echt beter gaan presteren en zo snel mogelijk uit het negatieve nieuws komen', benadrukt EriK Bieze (Gemeentebelangen).Partijen hopen dat een nieuwe, sterke leider de omstreden directeur Saskia Borgers doet vergeten. 'Maar we zitten niet in de fase om alleen maar te praten. We moeten gezamenlijk weer aan de slag om er iets van te maken', geeft Gert Jan Boels (CDA) aan.'Dit is een stevige zienswijze, die door gedeputeerde Brouns met rooie oortjes zal worden gelezen', denkt D66'er Klaas Pals. 'We vragen ons wel af: wat is er bij u gebeurd dat u zo kritisch bent geworden?'Daar heeft wethouder Goziena Brongers (CDA) wel een antwoord op. 'We willen in de zienswijze gewoon nadrukkelijk betrokken worden bij de risico's.' Brongers wil als bestuurslid van de Omgevingsdienst nadrukkelijk meepraten over de ontwikkelingen van het verbeterplan. De wethouder sluit een afspraak over het terugnemen van taken naar de gemeente Stadskanaal dan ook niet uit.'Die discussie loopt nu. Binnenkort is daar meer duidelijkheid over. Als de nood tegen die tijd hoog is, moet dat wellicht.'