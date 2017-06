Oppositie Haren ziet geen perspectief voor 2018

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De voltallige oppositie in Haren ziet geen heil in de perspectiefnota van volgend jaar. Daarin wordt een licht geworpen op de gemeentelijke begroting en staan beleidskeuzes vermeld.

De nota is wel goedgekeurd. De coalitiepartijen Gezond Verstand Haren, D66 en CDA stemden voor en zorgen voor een meerderheid. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en VVD stemden tegen.



Gezocht, maar niks gevonden

'We hebben gezocht, maar we hebben geen perspectief gevonden, anders dan het behouden van het blauwe gemeentebordje', aldus Ietje Jacobs (VVD). Ook oppositiegenoot Hans Sietsma (GroenLinks) put weinig vertrouwen uit het document en haalt, net als de VVD, de herindelingsperikelen erbij.



'Als een bang konijntje staart u in de koplampen. Eerst die van de provincie, nu de minister en straks de Tweede Kamer. Verlamd en niet tot daden in staat.'



'De bestuurskracht lijdt eronder'

Dieta Praamstra (ChristenUnie) kan de nota ook niet los zien van de herindeling. 'Het slagveld overziende, constateren we dat er 35 ambtenaren zijn vertrokken door gebrek aan perspectief. De bestuurskracht lijdt eronder.'



Inzetten op herindeling

Lammie Schuiling (PvdA) deed nog een verwoede poging richting de pro-zelfstandigheidpartijen om toch weer in te zetten op het zogenaamde twee-sporen-beleid. Dat zou betekenen dat Haren zich ook gaat richten op een eventuele herindeling met Groningen en Ten Boer. Iets wat de gemeente op dit moment op alle fronten weigert. Volgens Schuiling is dat wel noodzakelijk.



'We weten immers niet wat Den Haag gaat beslissen. Het kan even zo goed heringedeeld of zelfstandig worden. Om de stap naar herindeling te kunnen maken, vraag ik met klem om de schouders onder een twee-sporen-beleid te zetten. Dat zijn we verplicht naar onze burgers.'

Door: Robert Pastoor