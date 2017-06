Oldambt moet oplossing vinden voor structureel tekort

(Foto: RTV Noord (Archief))

De gemeente Oldambt heeft de financiën momenteel goed voor elkaar. Toch zijn er zorgen over de toekomst, want voor 2018, 2019 en 2020 verwacht de gemeente structureel een tekort van zo'n zes ton.

Over 2016 bleef er onder aan de streep nog ruim vijf miljoen euro over. Dat stemt de Oldambtster gemeenteraad tevreden. In totaal gaat er twee miljoen euro naar de reserves van Oldambt.



Buffer nodig

Maar de jaren die voor ons liggen baren menigeen wel zorgen. 'Het is mooi dat er nu geld over is, want we hebben ook wel een buffer nodig', zegt raadslid Johnny de Vos (D66). 'Op de meerjarenbegroting hebben we gewoon een tekort.'



Dik in de min

Gert Jan Bolt van de ChristenUnie noemt het meerjarenperspectief 'niet echt gunstig' en Jurrie Nieboer (PvhN) zegt ook zorgen te hebben. De SP is iets stelliger. 'We staan voor de komende jaren gewoon dik in de min, dat is zorgwekkend', aldus raadslid Martin Viel.



Gemeentefonds gekort?

Hoe de komende jaren er precies uit gaan zien, is ook deels afhankelijk van het nieuwe kabinet. 'Als ik de verkiezingsprogramma's van CDA en VVD zie, dan is de kans aanwezig dat ze gaan korten op het gemeentefonds', zegt wethouder Kees Swagerman (SP). 'Dat gaan we merken, want dat is negentig procent van ons geld.'



In het najaar vergadert de Oldambtster gemeenteraad over de begroting voor 2018. Dan moeten ook maatregelen worden besproken om het tekort weg te werken.

Door: Mario Miskovic Correctie melden