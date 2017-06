Albert Heijn Zuidhorn blijft dicht op 'drukste dag van het jaar'

(Foto: Google Streetview)

De Albert Heijn in Zuidhorn gaat niet open op zondag 24 december, de dag voor Kerst. De gemeente heeft maandag een verzoek van de supermarkt afgewezen.

Drukste dag

Albert Heijn had een verzoek ingediend om op 24 december haar deuren te mogen openen. Voor supermarkten de drukste dag van het jaar, aldus de winkeleigenaar. De winkel vroeg de gemeente een uitzondering te maken op de winkeltijdenverordening die zondagopenstelling verbiedt.



Steun D66

De supermarkt kreeg steun van D66 in de raad. Die partij verzocht de gemeente een uitzondering te maken omdat de verordening volgens de democraten de mogelijkheid biedt om op twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar openstelling toe te staan.



Het gemeentebestuur zag die uitzondering niet zitten. Een meerderheid van de raad steunde het gemeentebestuur daar maandagavond opnieuw in.

Door: Jan Been