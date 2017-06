Boeren Middag-Humsterland mogen twee kleine windmolens op hun erf zetten

Boeren in het Middag-Humsterland mogen twee zogeheten kleine windmolens op hun erf zetten. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft daar maandagavond de weg voor vrijgemaakt.

De molens hebben een maximale hoogte van vijftien meter.Over de plaatsing van de molens is het afgelopen half jaar door voor- en tegenstanders in het gebied stevig gediscussieerd. Boeren zeggen de molens nodig te hebben om hun bedrijf energieneutraal te maken, veel inwoners vinden de molens een aantasting van het landschap.In januari stelde de raad een beslissing over de plaatsing van de molens een half jaar uit. In die periode gingen de verschillende belanghebbenden met elkaar in overleg om tot een eensluidend advies aan de gemeenteraad te komen. Dat kwam er niet.Dus was het aan de gemeenteraad om de knoop door te hakken. Het raadsvoorstel om twee molens toe te staan op een boerenerf werd unaniem aangenomen.Ruud Hendriks, inwoner van Niehove, is teleurgesteld: 'Dit is een aantasting van het landschap. Eeuwig zonde.' Boer Hans van der Helm uit Niehove was juist tevreden. Hij wil twee windmolens op zijn erf plaatsen. 'Die zijn nodig om mijn bedrijf energieneutraal te maken. We hebben een half jaar geduld gehad. Nu het besluit is genomen kunnen we aan de slag.'Wethouder Fred Stol roemde het proces dat de verschillende betrokkenen in het afgelopen half jaar hebben doorlopen. 'Het is zeer zorgvuldig verlopen. Alle partijen hebben hun mening kunnen geven. Het is een mooi landschap waar je voorzichtig mee moet omgaan. Iedereen is het daar over eens. We hebben een half jaar extra de tijd genomen om een zorgvuldige afweging te maken.'