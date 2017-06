IJsje blijkt wondermiddel na operatie

Zin in een ijsje direct na je operatie? In het Martiniziekenhuis in Stad kan het. Het is onderdeel van een nieuw programma om patiënten sneller te laten herstellen.

Het programma bestaat uit 23 punten en richt zich onder andere op voldoende bewegen na een operatie. Zo moet de patiënt de dagen na een ingreep acht uren uit bed zijn en voldoende bewegen.Het is een multidisciplinaire aanpak, waarbij niet alleen de chirurgen betrokken zijn, maar ook bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de diëtist.Een ander onderdeel van het programma is een ijsje eten na de operatie. 'Dat is goed tegen een droge keel en patiënten hebben minder last van een honger- en dorstgevoel na het eten van een ijsje', vertelt anesthesioloog Hans de Boer'De patiënt heeft zelfs keuze: een perenijsje of een klassiek raketje.'Het ziekenhuis hanteert het programma sinds januari. Sindsdien zijn er positieve resultaten geboekt, zegt de Boer. 'Voor de invoering van dit programma was zo'n 48 procent misselijk na een operatie. Nu is dat minder dan twee procent.'Ook gaan de patiënten die onder dit programma vallen gemiddeld drie dagen eerder naar huis en zijn de complicaties met dertig procent verminderd.Op dit moment is het programma actief bij darmchirurgie. De bedoeling is dat de aanpak in de toekomst ook na andere operaties wordt toegepast.