Knoalster jongeren op school bijgespijkerd over schulden

De Gemeentelijke Kredietbank Drenthe verzorgt binnenkort gastlessen op het Noorderpoort in Stadskanaal.

Doel van de lessen is om de schuldenproblematiek onder jongeren terug te dringen.De gemeente Stadskanaal ondersteunt deze activiteit met 1100 euro. Met dit geld is de Kredietbank in staat de gastlessen uit te voeren. Volgens de gemeente Stadskanaal moeten de lessen ervoor zorgen dat jongeren uit de schulden blijven.De lessen worden aan tien verschillende klassen op het Noorderpoort gegeven. De lessenserie is een gevolg van de constateringen die welzijnsorganisaties in Stadskanaal hebben gedaan.