Ouders hebben begrip voor lerarenstaking, ondanks extra kosten

Scholen beginnen dinsdag een uurtje later, en dus zien vele ouders zich genoodzaakt om hun kroost een uur naar de buitenschoolse opvang (BSO) te brengen. Dat brengt extra kosten met zich mee, die in de meeste gevallen voor lief worden genomen.

Leerkrachten in het basisonderwijs leggen hun werk dinsdag even neer om hun ongenoegen kenbaar te maken over de hoogte van het salaris en de hoge werkdruk.'Ik snap het wel', reageert een moeder die bij de SKSG-locatie Notenkraker aan de Sweelincklaan in Groningen staat. 'Ik vind het ook wel terecht. Je krijgt 's avonds nog mailtjes van de juffen' zegt ze over de werkdruk van leraren.Volgens een andere moeder had er wel wat harder actie gevoerd mogen worden. 'Ik weet niet of dit de boodschap wel overbrengt en er moet echt wat veranderd worden.'Anton Visser is van de SKSG en zegt de ouders graag te helpen met een extra uur BSO. 'We vragen er geen megabedragen voor, het is een normaal uur opvang. Staken staat vrij, het is niet belangrijk wat ik ervan vind. Het is belangrijk dat wij kunnen helpen. Persoonlijk zie ik grote groepen in de klas, waarvan ik denk: zouden ze niet wat kleiner kunnen?