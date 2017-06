Beter Weters Sport: Hoe krijgt FC Groningen het stadion weer vol?

FC Groningen heeft tot nu toe minder seizoenkaarthouders dan vorig jaar. De club probeert met acties meer seizoenkaarten te verkopen, maar de vraag is of dat voldoende is. Hoe krijgt de FC het Noordlease-stadion vol, zodat het stadion gaat kolken en er weer sprake is van een groene hel?

Toen in 2006 de Euroborg werd geopend, zei ik tegen Hans Nijland dat het voetbal in Groningen een nieuwe dimensie zou krijgen. Hetgeen geschiedde. Van meet af aan zat de tent mudvol met 22.000 seizoenkaarthouders en ook nog een enorme wachtlijst.Door tal van oorzaken, onder meer door de ontwikkeling van het internationale voetbal (Amerika, China, Championship en Tweede Bundesliga), heeft de FC deze dimensie geen vervolg kunnen geven. Met name de teruggang van kwaliteit is onmiskenbaar. Linssen, Davidson en Bacuna in plaats van Nevland, Suarez en Tadic; dat is een wereld van verschil. Het publiek is niet gek en ziet dat ook. Het heeft bovendien nog een prima alternatief gekregen: FOX Sports. Voor minder geld dan een seizoenkaart toegang tot alle eredivisiewedstrijden. En kijken wanneer je zelf wilt, niet meer afhankelijk van de door de KNVB opgelegde tijden. Maar misschien dat het als een supertalent aangekondigde Japannertje voor een ommekeer kan zorgen.Verrassende actie lijkt mij wel op zijn plek. Hoe krijg je voldoende supporters om een stadion vol te hebben en de sfeer goed te houden? Een echt middagje uit, ervaren als een belevenis! Trek dan samen op met de andere 'topclubs' in Groningen. Hoe mooi zou het zijn dat we één kaart (of deelkaarten) kunnen kopen voor FC Groningen en alle andere sporten.Alle stadions en zalen vol met kolkend publiek, dat altijd achter hun club staat of ze nu winnen of verliezen, want dat zijn de echte supporters. Elke week kan je dan naar één of meerdere sporten op niveau kijken, wie wil er nu niet bij een fantastische avond zijn, een hele belevenis.Het voetbalpubliek is kritisch en terecht natuurlijk. Men wil vermaakt worden en dat is lang niet altijd het geval geweest bij wedstrijden van de FC. Sommige seizoenkaarthouders staan kennelijk niet te popelen om weer een seizoenskaart te kopen. De FC moet zich afvragen waarom niet?Sportpubliek is opportunistisch, een redelijk deel gaat daar waar het succes is op dat moment. Aantrekkelijk spel is ook belangrijk, dus aanvallend en creatief. Heel simpel allemaal, maar niet heel eenvoudig om te regelen. En Groningen heeft kennelijk iets meer Ajax-publiek dan Feyenoord-publiek. Ik dacht juist dat het andersom was.Na mijn belronde met de Supportersvereniging voor FC Groningen zet ik alles gewoon weer in zijn perspectief. Kijken wat er is gebeurd en hoe lossen we iets op (ook op de lange termijn). Zeker niet achterover hangen, waarbij het wijzen zo makkelijk scoort.De mensen die ik belde, waardeerden het allen zeer dat ze benaderd werden. Mooie gesprekken. Niemand bij de club werd persoonlijk aangevallen. Men bleef zakelijk. De vaak overschatte invloeden werden gedevalueerd. Er werd vaak puur voetbalinhoudelijk gereageerd. Daar komt men voor. Pleisters plakken deden wij niet, de club een klein duwtje geven in de rug wel. Het werkelijke opstaan is begonnen op de korte en lange termijn. FC Groningen. Geboren in het Oosterpark en te allen tijde onsterfelijk is. Mijn laatste telefoontje was: 'Hey John, het is gewoon laksheid van mij. Komt goud'.De Engelse uitdrukking is ‘sense of urgency’. Er moet een drang naar de wedstrijden van FC Groningen zijn. Er bij willen zijn en niet thuis op de bank naar Fox kijken. De dodelijke vanzelfsprekendheid bij club en supporters moet doorbroken worden.Je gaat naar het stadion en voelt de trilling, de spanning op 100 meter afstand. De spelers hebben na negentig minuten de tent afgebroken. De trainer is een Simeone-kloon die tijdens de wedstrijd achttien keer rond het veld heeft gerend en een hek heeft geramd. In de pauze is het lucht happen en na de wedstrijd heeft iedereen rode konen. Van die dingen dus.Het ligt niet alleen aan het matige spel van FC Groningen dat er minder seizoenkaarten worden verkocht. Deels is dit ook te wijten aan de tegenstanders. Het niveau van de Eredivisie is de laatste jaren fors gedaald. Men wil niet meer verplicht naar een thuiswedstrijd tegen bijvoorbeeld Excelsior of Roda JC. Ik geef ze groot gelijk.Wat mij opvalt is dat veel supporters op het laatste moment pas naar binnen gaan. Er is 'buiten' kennelijk meer te beleven dan binnen. Een sfeerimpuls zou niet misstaan.