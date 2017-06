Een te hoge werkdruk en een te laag salaris. Onderwijzers in het basisonderwijs hebben vandaag het werk een uur neergelegd. Ze willen betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Over onderwijzers wordt vaak gezegd dat ze zes keer per jaar vakantie hebben en dus een mooi baantje hebben. De onderwijzers zelf wijzen er op dat ze geconfronteerd worden met klassen van meer dan 30 leerlingen, veel administratieve werkzaamheden hebben en een lager salaris genieten dan leraren in het voortgezet onderwijs.De stelling in het Lopend Vuur: stakende onderwijzers hebben gelijk.