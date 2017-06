Deel van Tjuchem zonder water (update: opgelost)

(Foto: Flickr/TF28 (Creative Commons))

Zesenvijftig huishoudens aan de Hoofdweg en de Koopmanslaan in Tjuchem kampen met een watertekort. De reden is een lekkende hoofdleiding in een korenveld nabij het dorp.

De oorzaak is een spontane breuk in een verbindingsstuk van de leiding, meldt een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen. Zij verwacht dat het probleem rond 10.30 uur is opgelost.



Update 11.00 uur: de waterstoring is verholpen.

