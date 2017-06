PVV blijft aansturen op station bij Zernike

(Foto: Flickr/m66roepers (Creative Commons))

De PVV ziet nog altijd brood in een spoorlijn naar de Zernike Campus in Groningen. Volgens de fractie in Provinciale Staten is de spoorverbinding op de lange duur noodzakelijk gezien de groei van het complex.

De PVV concludeert op basis van de parkeervisie van de gemeente dat er in 2030 op het terrein net zoveel mensen werken en studeren als in een gemeente zo groot als Emmen. Die gemeente beschikt over twee volwaardige stations.



Het station is volgens de partij niet alleen van groot belang voor het Zernike-complex, ook voor de ontwikkeling van het Suikerunieterrein en de Reitdiepzone zou het doortrekken van de spoorlijn waardevol zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden