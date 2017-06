Kodro niet naar FC Groningen: 'Salaris vijf keer hoger dan hier'

Dat Kenan Kodro uiteindelijk toch FSV Mainz boven FC Groningen verkoos, heeft volgens algemeen directeur Hans Nijland puur met geld te maken. 'Daar betalen ze het vier- of vijfvoudige van hier, dus ik snap dat wel', aldus de directeur.

FC Groningen bereikte zelfs al een akkoord met het Spaanse Osasuna over een transfer, maar uiteindelijk koos de Bosnische spits toch voor de Duitse Bundesligaclub.De Groningers zijn nu op zoek naar een andere spits. Nijland: 'Zoals dat gaat hebben we onze lijstjes, dus we schakelen nu door naar de volgende. Maar dat heeft geen noodzaak, want we hebben Tom van Weert en Mimoun Mahi ook nog. We zagen Kodro echt als buitenkansje.'Kodro werd maandag door Mainz gepresenteerd als versterking. Hij tekent een contract voor vier jaar.