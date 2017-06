Ziggo-storing Zuidbroek is weer terug

De Ziggo-storing in Zuidbroek is terug. Net als vorige week kan er geen gebruik gemaakt worden van televisie, internet en telefonie.

Vorige week duurde de storing vijf dagen, hoe lang het nu gaat duren is niet bekend.Oorzaak van de storing is een breuk in een kabel, waardoor er water in is gekomen. Dat was vorige week ook het geval, maar vermoedelijk is de kabel niet goed gerepareerd, waardoor het probleem terugkeert.Volgens een woordvoerder van Ziggo is er een monteur in Zuidbroek om het probleem definitief te verhelpen. Er zijn maximaal 300 klanten van Ziggo getroffen door de storing.