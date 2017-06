Durfpoli moet jongeren van angsten af helpen

Hoogtevrees, watervrees of blinde paniek bij het zien van spinnen. Het zijn angsten waar tien procent van de jongeren mee kampt. Dat is de basis voor onder andere een depressie of schooluitval op latere leeftijd, zegt Rachel de Jong van de nieuwe Durfpoli.

De Durfpoli is bedoeld voor jongeren tot 17 jaar met een fobie. 'Een fobie is eigenlijk een angst voor iets specifieks', vertelt De Jong. De speciale poli is gevestigd bij Accare in Groningen. Vanaf deze zomer kunnen jongeren er terecht om van hun angsten af te komen.'Als er op jonge leeftijd niets aan wordt gedaan, dan verergert die angst in de meeste gevallen. Dat kan tot andere problemen leiden op latere leeftijd, zoals een depressie en schooluitval.'De Durfpoli, vergoed door zorgverzekeraars, richt zich in drie sessies van een uur op de jongere met een fobie. Omdat het meestal om één specifieke angst gaat voor één object, situatie of voorwerp, is behandeling volgens De Jong 'vrij makkelijk'.'Als je daar kort en intensief aandacht aan besteedt en thuis oefent, dan zie je dat dit in een paar weken al behandeld kan worden.'Huisartsen en leerkrachten kunnen kinderen met angsten doorverwijzen naar de Durfpoli. Rechtstreeks aanmelden kan ook via de website Dinsdagavond in Noord Vandaag op TV Noord meer over de Durfpoli. Noord Vandaag begint om 18 uur en wordt ieder half uur herhaald. De uitzending is vanaf 19.00 uur ook terug te kijken online en in de app.