'Geen uitwendig letsel bij overleden psychiatrische patiënt'

Een psychiatrische patiënt kreeg donderdag rond 05.20 uur in de ochtend een hartstilstand nadat de politie bijsprong om hem medicatie toe te dienen. Na sectie is geen uitwendig letsel geconstateerd wat de dood had kunnen veroorzaken.

Met andere woorden: de politie heeft naar alle waarschijnlijkheid geen aandeel in de dood van de patiënt. Het voorval speelde zich af in de psychiatrische kliniek van Lentis.De politie werd ingeschakeld omdat de man zich agressief gedroeg. Hij kampte met psychische problemen. Na de hulp van de politie kon de medicatie worden toegediend. Daaropvolgend viel zijn hartslag weg, is hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man uiteindelijk overleden.'Wij hebben de voorlopige resultaten van de sectie gekregen', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. 'Er is geen feitelijke doodsoorzaak vastgesteld. Daarom wordt er nu ook nog nader toxicologisch onderzoek verricht. Dat kan enkele maanden gaan duren.' Volgens haar is de patiënt niet door geweld van buitenaf om het leven gekomen.In de kliniek van Lentis is een crisisopvang en worden mensen met psychische problemen voor langere tijd opgevangen. Tot welke groep de overleden man behoorde, wil Lentis niet zeggen.