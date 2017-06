Gasaansluiting niet langer verplicht bij nieuwbouwhuizen

De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Dat staat in een wetswijziging die minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voorwaarde is wel dat er een ander systeem is om de woning te verwarmen. Kamp rekent erop dat duurzamere alternatieven voor gas de wind in de zeilen krijgen als de aansluitplicht vervalt. Hij wil aan de gemeente overlaten om te bepalen hoe nieuwe huizen worden verwarmd.Uit een steekproef van Natuur & Milieu bleek onlangs dat bijna twee derde van de nieuwbouw nog 'ouderwets' met gas wordt verwarmd. Maar ook dat bijna een kwart een aansluiting krijgt op een lokaal warmtenet en dat van 12 procent van de nieuwe woningen met zekerheid valt te zeggen dat ze op een duurzame manier worden verwarmd. Toch is een gasaansluiting nog altijd verplicht.Volgens Economische Zaken krijgen jaarlijks zo'n 40.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor 25.000 woningen wordt hiervoor zelfs een gasnet uitgebreid of nieuw aangelegd.De Tweede Kamer riep Kamp afgelopen najaar op de verplichting te schrappen. In veel verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer-verkiezingen in maart dit jaar, werd het schrappen van de verplichte gasaansluiting in één adem genoemd met het terugdraaien van de gaskraan in Groningen.Milieudefensie noemt het besluit van Kamp 'halfslachtig'. 'Door de verantwoordelijkheid op deze manier bij gemeenten over de schutting te gooien, blijft de onduidelijkheid bestaan. Voor alle partijen, ook projectontwikkelaars en bouwers.'De wetswijziging komt één dag voor het startschot van de bouw van gasloze nieuwbouwwoningen in Zuidhorn.