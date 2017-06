ChristenUnie: test Hyperloop-trein tussen Groningen en Drachten

Noord-Nederland moet de testregio worden voor de Hyperloop-trein. Dit supersnelle voertuig dat zich in een buis verplaatst, moet worden getest op een traject tussen Groningen en Drachten.

Dat wil de ChristenUnie in de Friese Staten.De hyperloop is een idee van Elon Musk, de bedenker van onder meer het automerk Tesla. Het voertuig, een soort trein, wordt als een soort buizenpost verplaatst. De topsnelheid ligt op 1200 kilometer per uur. Volgens de ChristenUnie kunnen tussen Groningen en Drachten de wissels en de snelheid worden getest.De testbaan zou in 2019 gerealiseerd moeten worden. De Friese afdeling van de ChristenUnie dient woensdag een voorstel in tijdens een vergadering van de Provinciale Staten.In Nederland wordt momenteel al getest met een Hyperloop-baan. De Delftse startup Hardt en de Koninklijke BAM hebben in Delft een proefinstallatie van dertig meter geïnstalleerd. Daarin moeten op lage snelheid de veiligheid in het vacuüm van de buis worden getest.