Veel op- en aanmerkingen op uitbreiding windpark bij Delfzijl

Er is veel kritiek op de uitbreidingsplannen voor windpark Delfzijl Zuid. Provincie Groningen heeft nu al 35 zienswijzen binnengekregen van omwonenden en instanties. De meeste zorgen gaan over geluidshinder, slagschaduw en waardedaling van woningen.

Projectontwikkelaar Ventolines wil ten zuiden van het bestaande windpark zestien windmolens plaatsen met een maximale tiphoogte van 204 meter. De windmolens moeten stroom opwekken voor ruim 50.000 huishoudens.Oorspronkelijk konden zienswijzes tot halverwege deze maand worden ingediend, maar die termijn is met bijna twee maanden verlengd door een fout van de provincie en de gemeente Delfzijl.Verschillende stukken, waaronder de omgevingsvergunning, waren niet online gezet. Dat moet wel. Daarom kunnen nog tot en met 7 augustus zienswijzes worden ingediend op die stukken.Ventolines laat weten dat de bouw van het windpark door deze fout geen vertraging zal oplopen. Doordat het nog enkele jaren kan duren voordat de bouw begint, kunnen de maanden die nu verloren gaan elders worden ingehaald.Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) heeft verschillende kanttekeningen geplaatst bij de uitbreidingsplannen. Ze maakt zich zorgen om beschermde vleermuis- en vogelsoorten, omdat er meer windmolens in het gebied komen.De provincie wil ook windparken plaatsen bij Geefsweer en industrieterrein Oosterhorn. In totaal zouden er dan 120 windmolens bij komen.De commissie adviseert om een techniek in te bouwen waarbij windmolens automatisch stil worden gelegd als er veel vliegbewegingen in de buurt zijn. Via radartechniek kan dit dag en nacht in de gaten worden gehouden.Daarnaast moeten de rode lampjes bovenop de windmolens niet knipperen, maar continue branden. Bij goed zicht moet dat licht dimmen tot slechts 10% van de sterkte.Omwonenden hadden op verschillende infoavonden al aangegeven niet blij te zijn met de komst van de windturbines. Ze bereiden een gang naar de Raad van State voor om de plannen tegen te houden.Als de plannen voor de uitbreiding van het windpark groen licht krijgen, begint de bouw in 2019.