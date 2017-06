Ochtendvluchten lijndienst tussen Londen en Eelde verdwijnen

De lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en de luchthaven Londen Southend wordt voortgezet. Wel komen de twee ochtendvluchten op dinsdag en donderdag te vervallen.

Stobart Air, de opdrachtgever van de lijndienst, heeft dat besloten. Dat meldt RTV Drenthe De bezettingsgraad van die twee ochtendvluchten is veel lager dan die van de avondvlucht. Voor zakelijke reizigers is het vertrek op de ochtend te laat. Vanaf het najaar zijn er nog zes vluchten per week op Londen. Op elke dag van de week, behalve zaterdag.De luchthaven verwacht dat tussen oktober tot april zo'n 10.000 passagiers gebruik van de dienst. Luchtvaartmaatschappijen bekijken per half jaar wat ze doen met een lijndienst.