Damsters schrijven mee aan CDA-verkiezingsprogramma

Inwoners van Appingedam mogen meebeslissen over wat er in het verkiezingsprogramma van het CDA komt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Campagneleider en voormalig wethouder Yang Soo Kloosterhof van het CDA vindt het niet meer van deze tijd dat partijen de standpunten bepalen. 'We merken dat verkiezingsprogramma's nauwelijks worden gelezen', zegt hij.Door de Damsters om input te vragen, hoopt Kloosterhof dat de betrokkenheid toeneemt. De partij gaat daarom in juli de boer op om de Damsters aan de hand van een aantal thema's te vragen wat zij belangrijk vinden. Zoals leefbaarheid, onderwijs en werk.Daarnaast zet het CDA een online-platform op waarop Damsters kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden. 'Op die manier hopen we ook jongeren van een jaar of 16 te bereiken', zegt Kloosterhof. Dat die doelgroep nog niet mag stemmen, is van ondergeschikt belang. 'Het gaat erom dat iedereen mag meepraten en kan meeschrijven.'Eind augustus wordt op basis van de reacties het programma geschreven, dat in het najaar wordt gepresenteerd. Maar of het ook extra stemmen gaat opleveren? Kloosterhof: 'Dat zien we in maart 2018.'